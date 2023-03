Josip Stanisic: "Als ich hörte, dass Joao Cancelo kommen würde..."

"Ich bin froh, dass ich in der vergangenen Periode mehr Spiele gemacht habe", weiß Stanisic, dass er an der Säbener Straße eine großartige Entwicklung genommen hat. "Wir haben in einer anderen Formation gespielt. Pavard hat Rot bekommen, Upamecano auch. Manchmal braucht man Glück, ich denke, ich habe die Gelegenheit, die sich mir bot, gut genutzt."

Das Glück des Tüchtigen, sollte man meinen. Durch seine vielversprechenden Auftritte im Münchner Trikot durfte Stanisic mit der kroatischen Mannschaft zur Weltmeisterschaft fahren. Auch im aktuellen Aufgebot ist der gebürtigen Münchner vertreten.

In der EM-Qualifikation bekommen es Stanisic und seine Mitstreiter an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) mit Wales zu tun, um am Dienstag (20.45 Uhr) kommender Woche zum Gruppenspitzenspiel in der Türkei anzutreten.