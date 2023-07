Jubel beim FC Bayern? Tottenham nimmt Ersatz für Harry Kane ins Visier

Harry Kane könnte Tottenham tatsächlich in Richtung Bayern München verlassen - Foto: MDI / Shutterstock.com

Der FC Bayern ist weiterhin zuversichtlich, Harry Kane (29) im Sommer von Tottenham Hotspur loseisen zu können. In London wachsen offenbar gleichermaßen die Zweifel in Bezug auf einen Verbleib des Mittelstürmers. Ein potenzieller Nachfolger ist aber bereits in den Fokus der Spurs gerückt.