FC Bayern Julian Nagelsmann drängt auf neuen Vertrag für Lucas Hernandez

Lucas Hernandez (26) ist in den letzten Jahren zu einer Konstante in der Hintermannschaft des FC Bayern geworden. Sein Klub weiß die Qualitäten des Innenverteidigers zu schätzen und bringt nun zum wiederholten Male eine vorzeitige Verlängerung ins Spiel.

"Er tut dem Team als Typ unheimlich gut und liebt es zu verteidigen", fasste Nagelsmann die Vorzüge seines Schützlings zusammen. Hinzu kommt, dass Hernandez seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen hat. Während er zu Beginn seiner Zeit in München teilweise über Monate nicht zur Verfügung stand, ist er seit gut einem Jahr fast völlig von Blessuren verschont geblieben.

Nach Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) setzte sich jetzt auch Coach Julian Nagelsmann (35) für eine langfristige Zusammenarbeit mit Hernandez ein. "Ich würde auf jeden Fall mit ihm verlängern!", sagte der Bayern-Trainer am Dienstag vor dem anstehenden Champions-League-Match gegen Inter Mailand.

Der Franzose stand einzig beim 1:1 gegen Union Berlin nicht in der Startformation seines Teams. Da der deutsche Rekordmeister so erpicht darauf ist, den bis 2024 datierten Vertrag zu verlängern, dürfte Hernandez in Zukunft auf Dauer das Innenverteidiger-Duo mit De Ligt bilden.