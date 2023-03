Julian Nagelsmann gab folgenschweres Versprechen ab

Beim FC Bayern steht Julian Nagelsmann (35) bereits bei mäßigen Ergebnissen scharf in der Kritik. Der Landsberger wusste bei der Berufswahl, auf welche Strapazen er sich einlässt und gab seiner Mutter deshalb ein Versprechen.

Im Gespräch mit Welt am Sonntag verriet Nagelsmann, vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2021 ausreichende Nachforschungen angestellt zu haben. "Worauf man sich aber nicht komplett vorbereiten kann: Was für ein extremes Schwarz-Weiß-Denken es gibt."

Die Medien würden in Bezug auf den deutschen Rekordmeister nur in Extremen denken. "Entweder ist in der Bewertung von außen alles super gut oder alles super schlecht. Dazwischen gibt es nichts", bedauerte Nagelsmann.

Der Bayern-Coach führte das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain (2:0) als konkretes Beispiel an. "Wären wir ausgeschieden, hätten alle gesagt: Katastrophale Taktik von Nagelsmann, warum ließ er Stanisic spielen?"