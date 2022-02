FC Bayern : Julian Nagelsmann hadert mit Bayern-Abschied von Niklas Süle

Niklas Süle kehrt dem FC Bayern in ein paar Monaten den Rücken. Julian Nagelsmann hätte den Abgang des Verteidigers gerne verhindert.

Julian Nagelsmann hat keine Zweifel daran, dass weitere gemeinsame Jahre mit Niklas Süle dem FC Bayern unheimlich gut getan hätten.

"Ich hätte ihn gerne behalten, deswegen spielt er auch viel", betonte der Münchner Trainer während der Pressekonferenz vor dem Meisterschaftsheimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr). "Weil ich nach wie vor sehr viel in ihm sehe. Aber es ist einfach so in diesem Sport, dass mal neue Spieler kommen, über die du dich sehr freust. Und auch mal Spieler den Verein verlassen, worüber du dich weniger freust. Zweiteres ist jetzt bei Niklas der Fall."