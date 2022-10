"Julian Nagelsmann muss sich weiterentwickeln"

Julian Nagelsmann erlebte zuletzt in der Bundesliga eine erste Krise als Trainer des FC Bayern. Erste kritische Stimmen wurden laut. Ex-Bayern-Manager Michael Reschke sieht die Entwicklung des Trainers noch nicht abgeschlossen.

"Für mich ist völlig klar, dass er auch Bereiche hat, in denen er sich weiterentwickeln sollte, muss und wird", sagte der ehemalige Direktor des FC Bayern (2014 bis 2017) im Podcast kicker meets DAZN.

Grundsätzlich hält Reschke Nagelsmann aber für einen "der besten Trainer Europas". Der 65-Jährige kennt aus seinen Stationen bei Bayer Leverkusen, Bayern München, dem VfB Stuttgart und Schalke einige Top-Trainer der Branche, die sich ebenfalls mit zunehmender Erfahrung steigerten.

In Leverkusen arbeitete er mit Christoph Daum, Klaus Toppmüller und Jupp Heynckes. "In München hatte ich das Vergnügen mit Pep Guardiola und Carlo Ancelotti, das sind alles Trainer von außergewöhnlicher Qualität", so Reschke. "Sie alle haben sich im Alter und mit mehr Erfahrung weiterentwickelt."