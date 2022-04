Julian Nagelsmann vs. Hasan Salihamidzic: Wird die Kaderplanung zur Zerreißprobe?

Vor der Partie gegen Arminia Bielefeld warf Nagelsmann bereits einen Blick in die Zukunft und sprach dabei einige Probleme an, die er gerne durch Neuverpflichtungen lösen würde. An dem nötigen Mut fehlt es dem Münchener Coach in dieser Angelegenheit definitiv nicht. "Irgendwann musst du ein bisschen ins Risiko gehen, in der Hoffnung, dass hinten dann mehr rauskommt", erklärte er auf der Pressekonferenz.

Am Sonntag zügelte Sportvorstand Hasan Salihamidzic seinen ehrgeizigen Trainer und verwies auf die Philosophie des deutschen Rekordmeisters. "Es wird nicht so sein, dass wir irgendwelche großen Risiken eingehen werden", stellte der 45-Jährige bei DAZN klar. Dieses Vorgehen würde nicht zum FC Bayern passen. Der Tabellenführer der Bundesliga ist nicht unbedingt für kostspielige Transfers bekannt und will von dieser Marschrichtung zeitnah anscheinend nicht abweichen.