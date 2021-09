FC Bayern : Jürgen Klopp adelt Robert Lewandowski: "Eh schon ganz lang an der Spitze"

"Als ich gehört habe, du hast den Goldenen Schuh gewonnen, habe ich gedacht: Wie? Jetzt erst? Da sieht man mal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, um ganz, ganz, ganz an die Spitze zu kommen", wandte sich Jürgen Klopp in einer Videobotschaft an Robert Lewandowski. "Du bist ja eh schon ganz lang an der Spitze, aber hast das jetzt auch noch dadurch unterstrichen, dass du diesen außergewöhnlichen Preis gewonnen hast."

Klopp und Lewandowski kennen sich aus ihrer gemeinsamen Schaffenszeit bei Borussia Dortmund. In Schwarz und Gelb gekleidet erzielte Lewandowski 2010 sein erstes Tor in der Bundesliga, holte 2011 die Meisterschaft und wurde 2014 erstmals Torschützenkönig.