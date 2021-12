FC Bayern : Juve und Ajax wollen Bayern-Juwel Kenan Yildiz verpflichten

Yildiz kann in der Offensive fast alle Positionen bekleiden, spielt mal auf der Zehn, mal auf der linken oder der rechten Außenbahn. In dieser Saison kommt er auf neun Torbeteiligungen in sechs Spielen der B-Junioren und vier Beteiligungen in fünf Partien bei den A-Jugendlichen.