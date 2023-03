Juves Juan Cuadrado: "Mein Lieblingstor war gegen den FC Bayern"

Juan Cuadrado traf am schönsten gegen den FC Bayern - Foto: / Getty Images

Juan Cuadrado hat bei Juventus Turin schon fast Legendenstatus erreicht. Nach seinem schönsten Tor gefragt, erinnert er sich an ein Spiel gegen den FC Bayern.

Juan Cuadrado erzielte das schönste Tor seiner Karriere gegen den FC Bayern. "Mein Lieblingstor im Juve-Trikot? Das gegen Bayern in der Champions League", sagte der 34 Jahre alte Flügelspieler in einem Interview mit dem Vereinskanal.

Das war so: Im Achtelfinale der Champions League 2015/16 trafen Juve und die Bayern aufeinander. Das Hinspiel in Turin ging mit 2:2 in die Wertung. Cuadrado schloss einen Konter im Rückspiel wunderschön ab, ließ erst noch Philipp Lahm aussteigen und vollendete aus halbrechter Position sehenswert im rechten Toreck.

Cuadrados Treffer zum 2:0 war allerdings nicht ausreichend. Die Bayern glichen noch vor dem Ende der offiziellen Spielzeit zum 2:2 aus und gewannen später mit 4:2 nach Verlängerung. Nach seiner Zukunft in Turin wurde er indes nicht befragt.