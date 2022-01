Lob für Salihamidzic : "Spricht alles für ihn": Bayern-Boss Kahn bricht Lanze für Ex-Mitspieler

Sportvorstand Hasan Salihamidzic geriet in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren wiederholt unter Beschuss. Einzelne negative Entscheidungen wurden meistens viel schwerer gewichtet als die zahlreichen Erfolge des 45-Jährigen. Oliver Kahn bricht jetzt eine Lanze für seinen ehemaligen Mitspieler.

In den Augen des "Titans" werden die Errungenschaften von Salihamidzic nicht hoch genug gewürdigt. "Wenn man seine Arbeit anschaut, wenn man den Kader anschaut, wenn man sieht, welchen Erfolg die Mannschaft in seiner Ägide bisher gehabt hat, spricht das alles für ihn", so der ehemalige Weltklasse-Keeper.

Hasan Salihamidzic ist seit 2017 wieder beim FC Bayern angestellt. In seiner Amtszeit gewann der Verein unter anderem in der Saison 2020/2021 das Sextuple. Sechs Titel in einer Spielzeit – das gelang zuvor nur dem FC Barcelona in der Saison 2008/2009.

Intern wird Salihamidzic vor allem für die Transfers von Alphonso Davies und Leroy Sane geschätzt. Darüber hinaus gelang es dem Sportvorstand, wichtige Spieler wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka langfristig an den Klub zu binden. Mit Leistungsträgern wie Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller soll zeitnah der gleiche Schritt erfolgen.