Kahn will das Triple – Bayern-Boss erhöht den Druck

Oliver Kahn fordert den Einzug in die Endspiele von DFB-Pokal und Champions League - Foto: / Getty Images

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München wurde es in den letzten Jahren wiederholt ungemütlich für die Führungsriege. In der diesjährigen Ausgabe bekamen die Spieler die hohe Erwartungshaltung des Vereins zu spüren.

Oliver Kahn (53) fordert nach nur einem Titel aus der Vorsaison das Maximum von seinen Profis. "Was den DFB-Pokal und die Champions League angeht, habe ich mir die beiden Finaltermine in Berlin und Istanbul rot markiert – und zwar mit Bayern." In diesen Wettbewerben zählen die Münchener aktuell zum engeren Favoritenkreis.

Das Achtelfinale der Königsklasse ist nach vier Gruppensiegen aus ebenso vielen Partien bereits gebucht. Im DFB-Pokal wartet in der 2. Runde am Mittwoch der FC Augsburg auf den Favoriten. Größere Sorgen bereitet den Verantwortlichen allerdings das Tagesgeschäft.

Der Rekordmeister konnte in der Bundesliga nur eines der letzten fünf Matches gewinnen. Zum Zeitpunkt von Kahns Rede fand man sich auf einem enttäuschenden fünften Platz wieder. "Die Spieler sind selbstkritisch genug, die wissen, dass die Ergebnisse nicht der Anspruch sind, den wir hier alle an uns haben", erklärte Kahn am Samstagabend.