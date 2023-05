Kampf um Erling Haaland: Oliver Kahn erklärt, warum sich der FC Bayern zurückzog

Erling Haaland hat in der Premier League einen Torrekord aufgestellt - Foto: / Getty Images

Erling Haaland schießt derzeit die Premier League kurz und klein. Der Norweger hat vier Spiele vor dem Saisonende bereits den Allzeit-Torrekord in der englischen Eliteklasse gebrochen. Wettbewerbsübergreifend traf er in 47 Spielen sogar 51 Mal.

Zum Vergleich: Beim FC Bayern sind Jamal Musiala und Serge Gnabry mit insgesamt jeweils elf Saisontoren Top-Torjäger. Die Kluft zu Haaland ist riesengroß. Es wird immer deutlicher: Bayern München hätte nach dem Verkauf von Robert Lewandowski an den FC Barcelona ein neuer Mittelstürmer von Weltklasseformat gut zu Gesicht gestanden.

Bayern wollte Gehaltsgefüge nicht sprengen

Laut Oliver Kahn versuchte der FC Bayern alles im Werben um Erling Haaland. Man sei an die Grenzen gegangen, berichtet der Vorstandsvorsitzende im Gespräch mit der Sport Bild. "Am Ende mussten wir die Überlegung anstellen: Wollen wir das gesamte Gehaltsgefüge sprengen und damit alles in Schieflage bringen?"