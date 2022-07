Juventus Turin Kampf um Matthijs de Ligt: Bayern-Bosse "zuversichtlich und optimistisch"

Oliver Kahn stellte im kicker-Interview jüngst klar: "Wir sind mit der Qualität im Zentrum sehr zufrieden. Bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern." Als neuer Führungsspieler ist dem Vernehmen nach Matthijs de Ligt auserkoren.

Der Nationalspieler will Juventus zwei Jahre vor seinem Vertragsende verlassen. Auch der FC Chelsea baggert an dem ehemaligen Amsterdamer, de Ligt bevorzugt aber Medienberichten zufolge einen Wechsel an die Isar.