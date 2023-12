Kandidat beim FC Bayern: Takehiro Tomiyasu verhandelt lieber mit Arsenal

Der FC Arsenal pusht die Verhandlungen mit Takehiro Tomiyasu bezüglich eines neuen Vertrags. Wie das Portal The Athletic berichtet, haben die Gunners dem 25-Jährigen mittlerweile ein konkretes Angebot vorgelegt.

Und es werde erwartet, dass es zu gegebener Zeit zu einer Einigung kommt. Tomiyasus Kontrakt im roten Bezirk Londons läuft 2025 aus. Die Gunners besitzen jedoch die Option, die Zusammenarbeit um zwölf Monate zu verlängern.

FC Bayern soll sich mit Takehiro Tomiyasu befassen

Tomiyasu gilt als einer der Spieler, mit dem sich der FC Bayern im Rahmen eines möglichen Januartransfers befasst. Der Japaner spielt vorzugsweise hinten rechts, kann in der Abwehrkette variabel aber tatsächlich auf allen Positionen eingesetzt werden.

Takehiro Tomiyasu im Trikot des FC Bologna - Foto: Ettore Griffoni / Shutterstock.com

Der Nationalspieler kam 2021 von Bologna aus der Serie A zu Arsenal und absolvierte bisher 71 Spiele für die Londoner, davon 18 in dieser Saison. Tomiyasu wurde am Mittwoch beim 6:0-Sieg in der Champions League gegen Lens in der Halbzeitpause aus dem Spiel genommen.

Trainer Mikel Arteta erklärte im Anschluss: "Ich denke, er war ausgezeichnet. Er hat sehr viele Minuten gespielt und wir haben eine sehr angespannte Phase. Wir sind im Moment wirklich knapp bei Kasse und wir mussten den Kader nutzen und ein paar Änderungen vornehmen, allen Spielern ein paar Minuten geben und sich ausruhen."

