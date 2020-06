Vertragspoker : FC Bayern kann Thiagos Verhalten nicht nachvollziehen

In der Bundesliga steht Thiago Alcantara dem FC Bayern nach einer Leistenoperation nicht mehr zur Verfügung. Der Iberer bleibt aufgrund seines 2021 auslaufenden Vertrags trotzdem Thema. Die Münchner Direktion kann sich in Thiagos Vorgehen nicht wirklich einfühlen.

Seit Wochen liegt Thiago Alcantara ein unterschriftsreifes Vertragsangebot des FC Bayern vor. Der spanische Mittelfeldstar zögert jedoch, was angeblich mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Am Juni-Anfang wurde sogar von einem toten Punkt in den Verhandlungen berichtet.

Laut SPORT BILD könne sich auf Bayern-Seite keiner erklären, aus welchen Gründen Thiago mit der schriftlichen Fixierung des wohl bis 2023 ausgelegten neuen Arbeitsvertrags wartet. "Alle Eckpunkte für die Verlängerung seines Vertrags sind geklärt, beide Seiten waren sich einig", heißt es.

Seine siebte deutsche Meisterschaft konnte Thiago lediglich auf Instagram feiern. Der 29-Jährige wird aufgrund einer Leistenoperation in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Sollte Thiago noch länger auf sich warten lassen, könnte den Bayern der Geduldsfaden reißen.

Und dass Hansi Flick in den vergangenen Spielen mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich eine sehr gut harmonierende neue Mittelfeldachse gefunden hat, ist auch den Münchner Kaderplanern nicht verborgen geblieben.