USA statt Deutschland "Bedauern wir sehr": Kehrtwende bei Bayern-Talent Malik Tillman

"Maliks Entscheidung bedauern wir sehr und sie hat uns sehr überrascht", wird der U21-Trainer vom kicker zitiert. "Wir haben ihn in der U21 als jüngeren Spieler gefördert, ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Spielpraxis gegeben. Dazu waren wir in intensivem Austausch, was seine Perspektiven bis hin zur A-Nationalmannschaft angeht."

Tillman gilt als großes Talent auf seiner Position. Obwohl er beim FC Bayern größtenteils in der zweiten Mannschaft agiert, gehörte er auch in dieser Saison wieder zum erweiterten Profikader unter Julian Nagelsmann. So kam der 19-Jährige in den letzten Monaten auf drei Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft. Im Januar durfte er darüber hinaus einmal von Anfang an in der Bundesliga ran.