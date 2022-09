FC Bayern Ex-Boss Rummenigge stellt Salihamidzic gutes Transfer-Zeugnis aus

In diesem Sommer lag der Fokus auf den hochkarätigen Neuverpflichtungen des FC Bayern. Dabei hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) mit seinen Verkäufen ebenso aufgetrumpft, wie der frühere Vorstandsboss der Münchener lobend hervorhebt.

Karl-Heinz Rummenigge (66) hat in den letzten Monaten etwas Abstand vom Fußballgeschäft gewonnen. Dennoch verfolgt der langjährige Lenker des deutschen Rekordmeisters die Aktivitäten seines ehemaligen Vereins ganz genau und was er in den letzten Wochen und Monaten sah, hat ihm überaus imponiert.

"Bayern München hat in diesem Jahr sehr klug am Transfermarkt agiert", urteilte Rummenigge im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. "Ich finde, sie haben interessante Spieler verpflichtet. Und sie haben sich von so manchem Ballast endlich getrennt." Sollten einige Profis dauerhaft hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist es laut Rummenigge unumgänglich, eine Trennung zu vollziehen.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic gelang es in diesem Sommer, zahlreiche Bankwärmer wie Tanguy Nianzou (16 Mio. Euro Ablöse) oder Chris Richards (12 Mio. Euro Ablöse) teuer zu verkaufen. Bei mehreren Transfers haben sich die Münchener sogar ein Weiterverkaufsrecht oder eine Rückkaufoption gesichert.