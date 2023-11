Trifft den FC Bayern keine Schuld am Chaos um den geplatzten Palhinha-Deal?

Auf den letzten Metern scheiterte ein Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern am Deadline Day des vergangenen Transferfensters. Der Portugiese war die auserkorene Lösung, um die Probleme im defensiven Mittelfeld von Thomas Tuchel (50) zu lösen. Palhinha posierte bereits auf dem Bayern-Gelände im Trikot und hatte den Medizincheck bestanden – letztlich scheiterte ein Wechsel in nahezu letzter Sekunde.

Insider gibt FIFA die Schuld am geplatzten Palhinha-Deal

Als Grund wurde bisher stets genannt, dass Fulham so kurzfristig keinen Ersatz mehr gefunden hat. Nun äußert Transferexperte Fabrizio Romano in einem Kick-Stream allerdings einen anderen Verdacht.

"Ich denke, was am Deadline Day passierte, war ein FIFA-Fehler und kein Bayern-, Chelsea- oder Fulham-Fehler", erklärte Romano, ohne Details zu nennen: "Das ist verrückt und wir werden das in einem anderen extra Stream besprechen, wahrscheinlich nächste Woche. Aber ich denke nicht, dass es der Fehler der Bayern war."