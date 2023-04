Kein Bock auf Bayern? Sabitzer will weiter die englische Härte spüren

Marcel Sabitzer (29) ist bis zum Saisonende vom FC Bayern an Manchester United verliehen. Der Österreicher denkt offenbar nicht daran, zur neuen Saison an die Säbener Straße zurückzukehren.

Marcel Sabitzer fühlt sich nach Informationen von Sport1 pudelwohl in Manchester. Auch das Verhältnis zu Trainer Erik ten Hag sei gut. Die Red Devils konnten sich zwar keine Kaufoption für den Mittelfeldspieler sichern, es riecht aber nach einer Trennung zwischen den Bayern und Sabitzer.

"Mit hoher Wahrscheinlichkeit" werde der 29-Jährige den Rekordmeister verlassen, heißt es. Offenbar hat auch der Trainerwechsel beim deutschen Branchenprimus – Thomas Tuchel kam für Julian Nagelsmann – nichts an Sabitzers Abschiedsplänen geändert. Laut Sport1 will Sabitzer auch in England bleiben, sollte er nicht bei Manchester United weiterbeschäftigt werden.

Sabitzer liebt die Härte der Premier League

Sabitzer stand nach seinem Wechsel auf die Insel in der Premier League viermal in der Startformation, zuletzt am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage des englischen Rekordmeisters bei Newcastle United.