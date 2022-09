FC Bayern Keine guten Vorzeichen für den FC Bayern vor dem Krisen-Duell

Bundesliga-Experte

Bayern-Fan seitdem er denken kann. Kennt sich in Sachen Rekordmeister und Bundesliga bestens aus, seit 2022 im Team von Fussballeuropa.com.

Der FC Bayern München um Neuzugang Sadio Mane konnte zuletzt vier Bundesliga-Spiele in Folge nicht gewinnen - Foto: / Getty Images

Am Freitag steht in der Bundesliga das Duell der Enttäuschten an. Wenn der FC Bayern Bayer Leverkusen empfängt, trifft der Tabellenfünfte auf den Tabellen-15. Der Rekordmeister ist trotz seiner Krise Favorit, die Begleitumstände sind aber nicht einfach.

Trainer Julian Nagelsmann (35) hatte vor dem Krisen-Duell gegen die Werkself seine Mannschaft erst am Donnerstag beisammen, mit Sadio Mane, Alphonso Davies und Noussair Mazraoui standen drei Nationalspieler noch am Dienstag auf dem Rasen. Während der Länderspielpause verpassten es die meisten Bayern-Profis, Selbstvertrauen zu tanken und an in ihrer Form zu feilen. Einzig Jamal Musiala wusste aus dem Kreis der deutschen Nationalspieler zu überzeugen. Dayot Upamecano und Benjamin Pavard kassierten mit Frankreich eine Niederlage (0:2 gegen Dänemark), der als Abwehrchef geholte Matthijs de Ligt saß in der Elftal unter Louis van Gaal zweimal nur auf der Bank. Formtechnisch sind die Vorzeichen für den Rekordmeister vor dem Bayer-Duell schlecht.