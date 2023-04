Kevin De Bruyne warnt vor FC Bayern: "Müssen unser bestes Spiel abliefern"

Kevin De Bruyne (r.) spielt am Mittwoch gegen den FC Bayern - Foto: / Getty Images

Am Mittwoch tritt Kevin De Bruyne mit Manchester City zum Rückspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Bayern an. Trotz des deutlichen Vorsprungs appelliert der Superstar an seine Mitspieler.

Obwohl Manchester City mit einem 3:0-Vorpsrung in das Rückspiel des Viertelfinales in der Champions League beim FC Bayern geht, will Kevin De Bruyne vor allem eines: Vorsicht walten lassen.

"Es ist noch ein langer Weg zu gehen", sagte der Superstar. "Es ist nicht so, dass man nach 50 Minuten noch ein bisschen nachlegen kann. Es sind 95 Minuten und es kann noch viel passieren. Man hat schon von verrückten Ergebnissen in vielen Spielen gehört, also müssen wir unser bestes Spiel abliefern."

Im Hinterkopf hat De Bruyne natürlich, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, den Einzug ins Halbfinale noch zu vergeigen. Zum einen haben die Citizens nur eines der letzten 20 Spiele in der Champions League gegen deutsche Gegner verloren (16 Siege, 3 Remis).