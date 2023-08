Sadio Mane, Goretzka und Co.: Joshua Kimmich gibt Auskunft

Die Verletzung von Manuel Neuer, der Abgang von Sadio Mane, die Diskussion rund um Leon Goretzka und die Transfer-Saga um Harry Kane: Beim FC Bayern gibt es auch in diesem Sommer kaum eine ruhige Minute. Führungsspieler Joshua Kimmich stellte sich den Fragen der Journalisten und bezog Stellung zu zahlreichen Themen rund um den Rekordmeister.

Im Zuge eines Medientermins von Bayern-Sponsor Paulaner in Singapur gab Mittelfeldspieler Joshua Kimmich (28) seine Einschätzung zu zahlreichen Themen rund um den FC Bayern ab.

Abschied von Mane

Zum Weggang von Sadio Mane (31) wurde der ehemalige Leipziger dann etwas ausführlicher. "Generell ist es immer etwas schwierig mit dem Verabschieden." Es passiere meistens spontan und nicht, wenn der Spieler bei der Mannschaft sei.

"Wir sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass das völlig normal ist." Zu- und Abgänge werde es immer geben und es laufe bei einem Abschied grundsätzlich nicht so, dass man "abends noch zusammensitzt, ein Essen spendiert und über die Zeit spricht", fasste Kimmich zusammen. Man wünschte sich aber nur das Beste und sei positiv auseinander gegangen.

Goretzka-Frage nervt Kimmich

Bei einer Frage rund um die Zukunft seines Mittelfeldpartners Leon Goretzka (28) kam Kimmich deutlich mehr aus der Reserve und stärkte seinem Teamkollegen den Rücken. Er könne sich einen Abgang nicht vorstellen und verstehe die Frage nicht, da Goretzka sich auch bereits "dazu geäußert hat".

Eigene Position im System

Bezüglich seiner Position im System zeigte sich der 28-Jährige gelassen: "Bei Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) war es in der letzten Saison so, dass ich ein Tick offensiver war." Bei Thomas Tuchel sei es hingegen so, dass er defensiver agiere und im 4-2-3-1 die Doppelsechs eher die Absicherung bildet.

Die Bayern starten am 12. August im Supercup gegen RB Leipzig in die Pflichtspielsaison 2023/24.

Verwendete Quellen

Sport1