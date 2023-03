Kingsley Coman bot sich bei Barça an, bevor er beim FC Bayern neuen Vertrag unterschrieb

Kingsley Coman ist bis 2027 an den FC Bayern gebunden - Foto: / Getty Images

Es ist und war auch in der Vergangenheit nicht selten, dass Spieler ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. So handhabte es offenbar auch Kingsley Coman, der sich vor seiner letztmaligen Vertragsunterzeichnung beim FC Bayern dem FC Barcelona anbot.