Vertrag bis 2027 : Kingsley Comans Bayern-Deal: Extreme Freude bei Julian Nagelsmann

Kingsley Coman (25) bleibt dem FC Bayern auch in den kommenden Jahren erhalten. Ein Grund zur Freude für die Fans des Rekordmeisters – und Trainer Julian Nagelsmann.

"Ich freue mich extrem darüber, dass er verlängert hat, auch über die Laufzeit", jubilierte Nagelsmann auf der Spieltagspressekonferenz vor der Auswärtspartie beim 1. FC Köln. Er habe dem Vorstand gegenüber verlautbaren lassen, dass er weiterhin mit Coman zusammenarbeiten wolle.

Hasan Salihamidzic und Co. aus dem Management hätten "keine leichte Aufgabe" gemeistert, schließlich seien viele Topclubs aus Europa an Coman und dessen "außergewöhnlichen Qualitäten" interessiert gewesen, so der Bayern-Trainer.