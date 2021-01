FC Bayern : Kingsley Coman mit klarem Bekenntnis zum FC Bayern

Von allen Seiten wird Kingsley Coman in regelmäßigen Abständen gehuldigt. Das war aber nicht immer so. Noch im Sommer hielten sich Gerüchte um einen Abgang vom FC Bayern. Im Moment denke er aber nur an seine Aufgaben in München, sagt der Überflieger.