Kingsley Coman schlÃ¤gt unmoralische Angebote in den Wind

Es fing mit dem Transfer von Cristiano Ronaldo (38) in diesem Winter an. Inzwischen folgten viele Topstars dem Portugiesen in die saudische Liga. Kingsley Coman (27) wird nicht dazugehören.

"Ich glaube, dass ich in der zweiten Saisonhälfte viel besser in Form war als in der ersten, nur lief es da insgesamt als Team leider nicht gut. Wenn ich also in beiden Teilen der Saison gleich gut bin und ich dazu beitrage, dass wir als Team auf höchstem Niveau funktionieren, ist es eine erfolgreiche Saison", führte er fort.

Coman will Vereinslegende werden

In der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2023/24 zeigte der Edeltechniker wieder seine Qualitäten und überzeugte mit viel Tempo und Dynamik.

Der Franzose ist mittlerweile seit acht Jahren im Verein und ist zu einem Führungsspieler avanciert. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis Sommer 2027. Sollte er das Arbeitspapier erfüllen, wäre Coman der internationale Top-Spieler, der am längsten beim FC Bayern war.

"Das klingt gut! Ich habe meinen Vertrag auch bewusst so lange gemacht, weil ich mich für lange Zeit beim FC Bayern sehe und weiter alles geben werde, um eine Legende dieses Vereins zu werden", lässt Coman die Herzen der Bayern-Fans höher schlagen.

