Julian Nagelsmann hofft auf Verlängerung : Kingsley Coman soll noch "viele, viele Jahre" beim FC Bayern bleiben

Kingsley Coman (25) wird als Abschiedskandidat gehandelt, sein Name fiel in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit mehreren englischen Top-Klubs. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) will auf den Flügelflitzer nicht verzichten.