Kingsley Coman vor Rückspiel: "Wir allen wissen, wie sehr ich PSG liebe"

Kingsley Coman will mit dem FC Bayern weiterkommen - Foto: / Getty Images

Dass Kingsley Coman mit großer Vorliebe gegen Paris Saint-Germain trifft, bewies er im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League. Nun will er für den FC Bayern erneut alles geben, um seinen Jugendklub aus der Königsklasse zu schießen.

Kingsley Coman fühlt sich Paris Saint-Germain noch immer tief verbunden. "Wir alle wissen, wie sehr ich PSG liebe, auch wenn ich es nicht jedes Mal sage", erklärt der Stürmer des FC Bayern dem Canal Football Club, "denn ich habe Respekt vor dem Verein, für den ich 7 Jahre lang gespielt habe."

An diesem Mittwoch (21 Uhr) steigt in der Münchner Arena das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Die erste Konfrontation hatten die Bayern mit 1:0 für sich entschieden. Coman avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner, was er schon 2020 fertigbrachte, als er beim 1:0 gegen PSG im Finale der Champions League das goldene Tor erzielte.

Comans Konzentration gilt natürlich wieder den Bayern. Er werde alles dafür tun, dass sein aktueller Klub in die nächste Runde einzieht. Bei seinem zurückliegenden Siegtreffer im Prinzenpark hatte der 26-Jährige aufgrund seiner großen Verbundenheit darauf verzichtet zu jubeln. Obwohl es vor dem Spiel Beleidigungen gegen ihn gab, ließ er sich davon nicht umstimmen – und verzichtete trotz der Entgleisungen auf einen Jubel.