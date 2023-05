Klar zur Unterschrift, aber: Alphonso Davies zögert mit Verlängerung beim FC Bayern

FC Bayern will mit Alphonso Davies verlängern - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern und Alphonso Davies sollen sich grundsätzlich über eine Vertragsverlängerung des bis 2025 gültigen Arbeitspapiers einig sein. Der Topstar will seine Unterschrift aber noch nicht setzen. Warum?

Auch in dieser Woche waren in manchen Ecken des Internets wieder Gerüchte aufgekommen, nach denen Real Madrid noch immer total heiß darauf sei, Alphonso Davies unter Vertrag zu nehmen – und zwar in diesem Sommer. Die Blancos wollen Ferland Mendy durch ein qualitativ hochwertigeres Modell ersetzen.

Statt eines Wechsels in die iberische Landeshauptstadt scheint Davies aber vielmehr einen Verbleib in Deutschlands Süden vorzuziehen. Im Bild-Podcast Bayern-Insider wird davon gesprochen, dass ein neues Vertragspapier bereits ausgehandelt ist, Davies' Berater befinde sich momentan in München.

Die Entourage wolle aber noch abwarten mit der Unterschrift und sich nach den Entwicklungen richten, welche im Anschluss an die abschließende Saisonanalyse vonstatten gehen.