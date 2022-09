FC Bayern Bayern-Krise: Boss stellt klare Forderung an Julian Nagelsmann

Der FC Bayern ist seit vier Bundesligaspielen sieglos und belegt lediglich den fünften Tabellenplatz – viel zu wenig für die hohen Ansprüche an der Säbener Straße. Julian Nagelsmann ist nun gefordert – und bekommt eine klare Ansage von seinem Vorgesetzten, Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Drei Punkteteilungen gegen Borussia Mönchengladbach, den VfB Stuttgart und Union Berlin, eine Niederlage gegen den FC Augsburg – der FC Bayern steckt in der ersten Krise unter Julian Nagelsmann.

Neben der zuletzt sehr mäßigen Punktausbeute gibt es Gerüchte über unzufriedene Spieler in der Mannschaft. Hasan Salihamidzic sieht Nagelsmann in der Pflicht. Der Sportvorstand fordert vom Coach ein gutes Kader-Management: "Es ist sehr wichtig, vor allem für den Trainer, das richtig zu moderieren." Im Frühjahr, wenn es in die heiße Phase der Champions League und Bundesliga geht, müssen schließlich alle Spieler in Top-Form sein.

Dass es unzufriedene Spieler gibt, verhehlt Salihamidzic nicht. Dies sei "völlig normal", betont der Ex-Offensivakteur. Diese Baustelle überlassen die Bosse nicht alleine dem Trainer: " Wir führen viele Gespräche, um nah am Team zu sein und Strömungen und Stimmungen ausmachen zu können."