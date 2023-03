Klubboss des FC Bayern über Sadio Mane: "Das sagt jeder"

Gegenüber der Bild betonte Hainer, dass Mane immer noch ein Unterschiedsspieler ist, der seinem Team im Saisonfinale weiterhelfen kann. "Natürlich. Das haben wir ja schon in der Hinrunde gesehen. Aber so eine lange Verletzung, es waren ja knapp drei Monate, steckt man nicht einfach so weg", gab der Sportfunktionär zu bedenken.

Mane zog sich im November des vergangenen Jahres eine Entzündung des Wadenbeinköpfchens zu. Der Senegalese wurde anschließend umgehend operiert und war bei der Fußball-WM in Katar zum Zusehen gezwungen.

FC Bayern: Herbert Hainer bittet um Geduld

Seit Ende Februar steht Sadio Mane wieder auf dem Platz, gab bei seinen Kurzeinsätzen aber meist keine gute Figur ab. Herbert Hainer hat absolutes Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten des Flügelstürmers.