Weltfußballer-Wahl 2013 Franck Ribery ärgert sich immer noch über verpassten Ballon d'Or-Sieg - und wittert Komplott

In der Saison 2012/2013 war Franck Ribery (39) auf dem Gipfel seiner Schaffenskraft. Trotz des Triple-Gewinns mit dem FC Bayern wurde der Franzose jedoch bei der Ballon d'Or-Verleihung übergangen. Eine Wunde, die bis heute schmerzt.

Der französische Flügelstürmer glaubt an eine Verschwörung im Rahmen der Weltfußballerwahl. "Sie verlängerten die Abstimmungszeit und etwas Seltsames geschah. Ich hatte das Gefühl, dass es eine politische Entscheidung war", so der Linkskaußen.

"Es war unfair, es war eine unglaubliche Saison für mich und ich hätte sie gewinnen sollen", regte sich Ribery kürzlich im Gespräch mit der Gazetta dello Sport in Bezug auf die Auszeichnung auf, die er 2013 nicht erhielt.

In 52 Pflichtspielen gelangen Ribery damals 40 Torbeteiligungen. Neben dem Triple gewann er mit den Bayern im Jahr 2013 noch den UEFA Super Cup und die FIFA-Klubweltmeisterschaft. Für seine starken Auftritte wurde der Flügelspieler zu Europas Fußballer des Jahres gekürt, was ihn zum Favoriten auf den FIFA Ballon d'Or einige Monate später machte. Letztlich musste er jedoch Cristiano Ronaldo (37) den Vortritt lassen, der in dieser Spielzeit keinen einzigen Titel errang.