Superstar packt aus : Kun Agüero: Ein schlechtes Spiel beendete Flirt mit dem FC Bayern

Bei Manchester City prägte Kun Agüero über zehn Jahre lang eine Ära. Lange vor seinem Wechsel nach England waren die Bayern am Argentinier dran. Die Scouts sahen sich den Angreifer in einem Match live an und waren gar nicht begeistert von der gezeigten Darbietung.

Agüero erinnerte sich am Dienstag auf Twitter an diese Partie aus dem Jahre 2006. "Bayern München kam, um mich bei einem Spiel gegen Estudiantes de la Plata zu sehen", blickt der Südamerikaner auf die Anfänge seiner Profitage zurück .

In München kam der Mittelfeldspieler in drei Jahren auf nur 53 Pflichtspieleinsätze, bei denen er in der Regel keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Eine zwischenzeitliche Leihe zu seinem alten Verein, Estudiantes de la Plata, brachte ebenfalls keinen Erfolg, sodass Sosa 2010 für drei Millionen Euro an die SSC Neapel weiterverkauft wurde.

Kun Agüero wurde zu einem der besten Stürmer der Welt

Die Karriere von Kun Agüero nahm hingegen einen ganz anderen Verlauf. 2006 verpflichtete ihn Atletico Madrid. Das in ihn gesetzte Vertrauen zahlte der Neuzugang mit 146 Torbeteiligungen in den kommenden fünf Jahren zurück.

Agüero wird in Manchester zum Rekordtorschützen

Diese starke Bilanz toppte Agüero im Anschluss nach seinem Wechsel zu Manchester City noch einmal. Dort stieg er mit seinen 260 Toren nicht nur zum Rekordtorschützen, sondern zum Vereinshelden auf. Im letzten Jahr schloss er sich nach zehn Jahren dem FC Barcelona an, wo er Ende letzten Jahres sein Karriereende aufgrund von Herzproblemen verkündete.