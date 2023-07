Kampf um Kyle Walker: FC Bayern will Manchester City mit Tauschgeschäft locken

Kyle Walker steht in Manchester noch bis 2024 unter Vertrag - Foto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com

Der FC Bayern bemüht sich seit Wochen um die Dienste von Kyle Walker (33). Mit der Verpflichtung des erfahrenen Engländers soll die rechte Abwehrseite ihren Status als Schwachstelle verlieren. In den Verhandlungen mit Manchester City könnte ironischerweise ausgerechnet Benjamin Pavard (27) den Ausschlag geben.

Die Unzufriedenheit über seine Rolle im Team lässt den Weltmeister von 2018 schon länger über einen Abschied aus München nachdenken. Und hier käme Man City ins Spiel. Nach Informationen des britischen Boulevardblatts The Sun will der FC Bayern Pavard im Walker-Transfer als Tauschobjekt anbieten.

Pavard ist beim deutschen Meister aus Mangel an Alternativen regelmäßig auf der Rechtsverteidiger-Position geparkt worden. Der Franzose zieht es allerdings vor, in der Innenverteidigung zu spielen.

FC Bayern muss bei Kyle Walker weiterhin geduldig sein

Auf einen schnellen Vollzug sollten die Fans des FCB in Bezug auf Kyle Walker allerdings nicht spekulieren. Der Rechtsfuß kehrt erst in den nächsten Tagen aus dem Urlaub zurück. Im Anschluss stehen Gespräche mit der Vereinsführung rund um Cheftrainer Pep Guardiola (52) an.

Manchester hofft derweil immer noch, Walker von einem Verbleib überzeugen zu können. Einen neuen Zweijahresvertrag haben sie ihrem Profi schon vorgelegt. Berichten zufolge tendiert der Rechtsverteidiger trotzdem zu einem Wechsel zum FC Bayern. Laut Sport1 hat Walker dem deutschen Klub sogar bereits zugesagt.

Verwendete Quellen

thesun.co.uk