Kyle Walker sorgt schon jetzt für mächtig Ärger beim FC Bayern

Er ist noch nicht mal da, und schon verursacht Kyle Walker angeblich Ärger beim FC Bayern. Die geplante Verpflichtung sorgt für negativ angehauchte Diskussionen in der Münchner Kabine.

Beim FC Bayern ist offenbar nicht jeder mit den Plänen des Ressorts Kaderplanung einverstanden, Kyle Walker zu verpflichten. Unter dem spielenden Personal soll der geplante Transfer für Ärger sorgen.

Wie im Bild-Podcast Bayern Insider besprochen wird, sorgt der Umstand, dass der FCB Walker einen Zweijahresvertrag mit Option anbietet, für reichlich Unmut in der Kabine. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Verantwortlichen in diesem Fall mit einer Grundregel brechen würden.

Immerhin war es bis dato meist so gehandhabt worden, dass Spieler über 30 Jahre, Walker ist bereits deren 33, lediglich mit einem Einjahresvertrag ausgestattet wurden. Bei Manuel Neuer, Thomas Müller oder Robert Lewandowski war das in der Vergangenheit schon so praktiziert worden.