Tuchel schwärmt von Kylian Mbappe - und macht Wechsel-Aussage

Bayern-Coach Thomas Tuchel ist nach der perfekten englischen Woche seiner Mannschaft wieder gut gelaunt. Die Causa "Tuchel vs. Sky-Experten" ist vom Tisch. Die rund um das Topspiel gegen Borussia Dortmund am vorletzten Wochenende aufgekommene Diskussion ist nach den Siegen gegen Galatasaray in der Champions League und dem nächsten Dreier in der Bundesliga gegen Heidenheim vergessen. Tuchel darf sich nun wieder mit anderen Themen auseinandersetzen, etwa mit Kylian Mbappe.