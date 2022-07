Nächster Senegalese für den FCB? Landsmann von Sadio Mane auf Zettel des FC Bayern

Der FC Bayern hat sein Radar justiert, will die besten Talente des Fußballplaneten für sich gewinnen. Eines davon ist wie Sadio Mane senegalesische Abstammung.

Mit der Verpflichtung von Sadio Mane ist dem FC Bayern vor nicht allzu langer Zeit ein echter Coup gelungen. Der Serienmeister aus der Bundesliga hat nun offenbar ein junges Talent ausfindig gemacht, das ebenfalls aus dem Senegal stammt.

In Augenschein nehmen die Bayern Sky zufolge Samba Diallo von Dynamo Kiew. Erst im Sommer vergangenen Jahres war der 19-Jährige aus seiner Heimat in den Nachwuchs des ukrainischen Klubs gewechselt. Fünf Tore in acht Partien der UEFA Youth League zeugen von großem Talent.