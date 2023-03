Läuft da was? Kai Havertz über den FC Bayern: "Ein Riesenverein"

Die Sport Bild berichtet in ihrer Printausgabe am Mittwoch, dass mit dem Engagieren von Thomas Tuchel auf dem Cheftrainerposten interne Beratungen einhergingen, in denen der Name Kai Havertz fiel.

"Bayern ist generell ein Riesenverein, zu dem man als deutscher Spieler schwer 'Nein' sagen kann", sagt Havertz im Bild-Podcast Phrasenmäher, "aber mein persönliches Ziel war es immer, irgendwann im Ausland zu spielen. In England oder Spanien."

Der Hintergrund zu dieser Aussage: Die Bayern sind seit Jahren heiß auf Havertz, wollten den deutschen Nationalspieler schon 2019 verpflichten. Ein Jahr später entschied sich der gebürtige Aachener allerdings für den Wechsel zum FC Chelsea.