Bundesliga Lautaro Martinez beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern verzichtete nach dem Abgang von Robert Lewandowski auf die Verpflichtung eines neuen Zentrumsstürmers. Eine Fehlentscheidung, wie sich wenige Wochen nach Beginn der neuen Saison herausstellen sollte. Der Name Lautaro Martinez soll nun an der Säbener Straße gefallen sein.

Sadio Mane hat seine Form verloren. Der FC Bayern hatte den Plan, den Neuzugang im Angriffszentrum einzusetzen, was in den ersten Partien auch sehr gut funktionierte. In Zukunft soll Mane aber wieder über den Flügel kommen. Das "Experiment" ist gescheitert.

Die Bayern haben sich mit ihrem Plan, keinen direkten Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten, schlichtweg verkalkuliert. Nun gilt es, auf dem Transfermarkt einen geeichten Kandidaten auszumachen, der künftig in Lewandowski-Manier performt.

Im Zuge der Problematik in vorderster Reihe denkt die Münchner Vereinsführung an Lautaro Martinez. Das berichtet das Portal Calciomercato.com, das sich auf spanische Medienberichte bezieht. Demnach ist Lautaro einer der Namen, die für den kommenden Sommer geprüft werden.