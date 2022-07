Bundesliga Leroy Sane angeblich bei Real Madrid angeboten

Doch was hat Jovic mit der Story um Leroy Sane zu tun? Im Hintergrund ziemlich viel. Während das Madrider Management mit Jovics Berater über dessen Zukunft verhandelte, landete auch die Akte Sane auf dem Tisch. Darüber berichten das Portal Defensa Central sowie die Marca. Jovic und Sane werden von derselben Agentur, der LIAN Sports Group, vertreten.

Real Madrid verhandelte in den letzten Wochen über den Abgang von Luka Jovic, der schließlich vonstatten ging. Beim AC Florenz hatte der an der Concha Espina glücklose Stürmer bei seinem ersten Auftritt gleich mal einen Viererpack geschnürt.

In der Branche handelt es sich dabei um gängige Praxis. Die geschäftigen Berater wollen so den Wert ihrer Spieler abchecken und ausloten, inwieweit Klubs vermeintlich Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Ein ernsthaftes Thema war Sane laut Marca beim spanischen Rekordmeister allerdings nie.