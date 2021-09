FC Bayern : Leroy Sane bekommt Leitwolf-Lob nach starken Auftritten

Leroy Sane hat sich mit seinen jüngsten Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft wieder in ein besseres Licht gerückt. Joshua Kimmich ist zufrieden mit seinem Nationalmannschaftskollegen.

Beim FC Bayern stottert der Motor des pfeilschnellen Linksaußen noch etwas. Nach drei Bundesliga-Spieltagen steht erst eine Vorlage in seiner Bilanz. Kimmich glaubt jedoch, dass Leroy Sane seine verbesserte Form auch im Trikot des deutschen Rekordmeisters abrufen wird: "Daran wird er bei Bayern anknüpfen."

Den Anfang kann der ehemalige Schalker am Samstag machen. Um 18:30 Uhr gastiert er mit den Bayern zum Bundesliga-Topspiel bei Vizemeister RB Leipzig. Am Dienstag geht es in der Champions League beim FC Barcelona (21 Uhr) weiter.