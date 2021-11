FC Bayern : Leroy Sane: "Ich bin einer, der für die Impfung steht"

In den letzten Wochen musste der FC Bayern eine Menge Kritik wegen seiner ungeimpften Spieler einstecken. Die immunisierten Profis hielten sich in der Diskussion bisher weitgehend zurück. Leroy Sane sprach nun über die unter Quarantäne stehenden Mitspieler.

Mit Joshua Kimmich, der sich als erster als ungeimpfter Bayern-Spieler "geoutet" hatte, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen dem deutschen Rekordmeister fünf Akteure für die Champions League-Partie bei Dynamo Kiew. Die Betroffenen hatten Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen und müssen daher als ungeimpfte Kontaktpersonen sieben Tage in häuslicher Quarantäne verbringen.

Der formstarke Offensivspieler würde sich wohl über eine vollständige Immunisierung des Teams freuen, da den Bayern ansonsten häufiger sportliche Qualität abhandenkommt. "Ich will, dass die im Kader sind, dass sie zusammen mit uns auf dem Platz stehen und uns helfen können. Das sind wichtige Spieler, gute Spieler. Egal, wer jetzt von den anderen noch fehlt."

Die Klubbosse möchten den Druck auf die ungeimpften Profis indessen erhöhen, indem sie ihnen das Gehalt der letzten zwei Wochen, in denen die Spieler nicht zur Verfügung standen, streichen. Seit dem 1. November dürfen Arbeitgeber in Deutschland die Lohnfortzahlung aussetzen, wenn sich Mitarbeiter ungeimpft in Quarantäne begeben müssen.