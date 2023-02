Leroy Sane mit nächstem Lapsus – Klartext von Rudi Völler

DFB-Sportdirektor Rudi Völler will Leroy Sane Disziplinlosigkeit austreiben

Ende März stehen für die deutsche Nationalmannschaft die ersten Länderspiele auf dem Programm. Eines steht offenbar fest: Beim DFB wird Leroy Sane mit seiner Disziplinlosigkeit nicht durchkommen.

"In der Mannschaftssportart musst du dich an gewisse Regeln halten", erklärte Sportdirektor Rudi Völler (62) gegenüber Bild am Sonntag in Bezug auf Sane.

Große Bedenken hat der frühere Bundestrainer vor dem Gespräch mit dem Bayern-Spieler aber nicht. "In der Nationalmannschaft werden wir das sowieso hinkriegen, da bin ich fest von überzeugt", sagte Völler.

Verwendete Quellen: tz.de