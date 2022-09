FC Bayern Leroy Sane erklärt Wutausbruch: "Deshalb musste die Flasche dran glauben"

Der FC Bayern schlug einen über weite Strecken überlegenden FC Barcelona am gestrigen Abend mit 2:0. Torschütze Leroy Sane (26) kochte bei seiner Auswechslung in der Schlussphase trotzdem vor Wut. Aber warum eigentlich?

Sane sorgte in der 54. Minute mit seinem Treffer für den späteren 2:0-Endstand und nahm den stark auftretenden Gästen so etwas den Wind aus den Segeln. Im Nationalspieler braute sich dennoch ein Sturm zusammen. Als er in der 80. Minute für Mathys Tel (17) weichen musste, explodierte er und warf eine Wasserflasche durch die Gegend, bevor er die Flucht ins Stadioninnere antrat.

Im Vorfeld wurde über die schlechte Stimmung im Bayern-Kader diskutiert. Sane wollte diese Gerüchte nicht weiter nähren und erklärte nach der Partie, dass sein Ausbruch nicht mit Coach Julian Nagelsmann (35) oder seinen Teamkameraden zusammenhing. Der Angreifer war viel eher wütend über die eigene Leistung.

"Ich war nicht sauer wegen der Auswechslung. Am Ende war ich ein bisschen müde. Das hat der Trainer gesehen. Ich habe nicht gut gespielt", gestand Sane selbstkritisch. "Deshalb musste die Flasche dran glauben." Weiter erklärte der Offensivspieler, er "hätte lieber kein Tor gemacht und der Mannschaft besser geholfen."