Leroy Sane schwärmt von Harry Kane – und nennt nicht den BVB als härtesten Konkurrenten

Leroy Sane war seit seinem Wechsel zum FC Bayern selten frei von Kritik, der Start in die neue Saison ist dem Flügelspieler nun außerordentlich gut gelungen. Er stimmt ein Loblied auf Neuzugang Harry Kane an und denkt nicht an den BVB, als er nach den größten Rivalen gefragt wird.

Über 100 Millionen Euro wird der FC Bayern sehr wahrscheinlich in die Verpflichtung von Harry Kane investieren. Das wäre weit mehr als doppelt so viel, wie vor drei Jahren in den Transfer von Leroy Sane gesteckt wurde. Eine andere Welt.

FC Bayern: "Harry Kane einer der besten Mittelstürmer der Welt"

"Ich verfolge die Premier League sehr intensiv und da kann es keine zwei Meinungen geben, dass Harry dort im letzten Jahrzehnt einer der besten Mittelstürmer der Welt war und das in einer Liga voller zahlreicher weiterer Weltklasse-Neuner", setzt Sane in der Donnerstagsausgabe des kicker zum großen Lob an.

Kane habe sich menschlich sehr gut eingefügt, mache einen sehr professionellen wie bodenständigen Eindruck, meint Sane, der in dem Fall von einem "komplett normalen" Typ spricht. Ein echter Neuner sei enorm wichtig für das Münchner Spiel, Kane lasse sich aber auch mal fallen, so dass man rotieren könne: "Ich liebe es, mit Geschwindigkeit aus dem offensiven Mittelfeld in die Spitze zu stoßen – das hat schon ein paar Mal gut mit Harry funktioniert, und mit noch mehr Spielen und Trainingseinheiten kann das auf jeden Fall noch besser werden."