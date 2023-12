Leroy Sane spricht Ã¼ber VerlÃ¤ngerung beim FC Bayern â€“ und trifft dabei wichtige Ã„uÃŸerung

Leroy Sane befindet sich in Topform, hilft dem FC Bayern ungemein weiter. Dieser bemüht sich um eine Vertragsverlängerung und rennt damit die berühmten offenen Türen ein.

Der Vertrag von Leroy Sane ist noch bis 2025 datiert, weshalb es im Sommer kommenden Jahres eine Grundsatzentscheidung zu treffen gilt. Verlängert er nicht, ist der FC Bayern gezwungen, seinen Schlüsselspieler zu veräußern. Doch danach sieht es nicht wirklich aus.

"Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich", erklärt Sane im Interview mit der Sport Bild. "Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen."

FC Bayern bleibt für Leroy Sane erster Ansprechpartner

Erst vor wenigen Tagen hatte der 27-Jährige durchblicken lassen, dass die Bayern für ihn erster Ansprechpartner seien, was seine persönliche Zukunftsgestaltung anbelangt. Sane ist neben Harry Kane in der Münchner Offensive das unverzichtbare Puzzlestück – in dieser Saison sind bereits 17 direkte Torbeteiligungen notiert.

Leroy Sane gehört beim FC Bayern zu den Topverdienern - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Der Austausch zwischen Verein und Spieler scheint sich aber wenn überhaupt noch in der Anfangsphase zu befinden. "Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht", so Sane.

Und weiter: "Ich fühle mich wohl, wir spielen guten Fußball, wenn man das Spiel in Frankfurt mal ausklammert. Ich weiß, dass ich mich auf mich selbst konzentrieren muss, damit ich der Mannschaft helfen kann." Wie immer ist eine Vertragsverlängerung auch eine Frage des Geldes. Sane gehört mit einem Jahreslohn von kolportierten 20 Millionen Euro zu den Topverdienern.

Verwendete Quellen

Sport Bild