FC Bayern : Leroy Sane: Tausch gegen Timo Werner kommt für Bayern nicht infrage

Der FC Bayern soll zum wiederholten Male Interesse an Timo Werner zeigen. Ein von englischen Medien ins Gespräch gebrachte Tauschgeschäft mit Leroy Sane kommt für Deutschlands Rekordmeister allerdings nicht infrage.

Laut Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg sei eine Verrechnung zwischen Leroy Sane und dessen Nationalmannschaftskollege vom FC Chelsea an der Säbener Straße "definitiv kein Thema". Seine Quelle aus dem Verein sei über dieses Gerücht sogar amüsiert.

Timo Werner stand vor zwei Jahren auf der Liste des FC Bayern

Timo Werner stand 2019 auf dem Wunschzettel des FC Bayern, zum Transfer kam es allerdings nicht, auch weil in der Münchner Chefetage Zweifel an Werner aufgekommen sein sollen Ein Jahr später wechselte der deutsche Nationalspieler für 55 Millionen Euro Ablöse an die Stamford Bridge.