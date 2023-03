Leroy Sane: Warnende Worte von Lothar Matthäus

Bayern-Star Leroy Sane machte in den vergangenen Wochen durch mehrfaches Zuspätkommen negative Schlagzeilen. Lothar Matthäus sieht Sanes Nationalmannschaftszukunft in Gefahr.

"Ich denke schon, dass er Undiszipliniertheiten wie das Zuspätkommen von Leroy Sane bei Bayern nicht mag", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Pay-TV-Sender Sky. Sollte Sane sein Verhalten nicht ändern, "könnte das ins Gewicht fallen." Undiszipliniertheiten sorgten für Störungen innerhalb der Mannschaft und unnötige Diskussionen, so der deutsche Rekordnationalspieler.

Thomas Müller ist beim DFB laut Matthäus noch nicht am Ende - Foto: MDI / Shutterstock.com

"Thomas Müller nicht abschreiben"

Für Thomas Müller gebe es sehr große Konkurrenz in der Offensive, gibt Matthäus zu Bedenken. Dort könne es "endgültig zum Generationswechsel" kommen. Allerdings betont der Weltfußballer von 1991: "Abschreiben sollten man Thomas aber trotzdem niemals. Auch Deutschland und die Nationalmannschaft nicht."

Laut Matthäus wird Flick in Zukunft auf die drei Jung-Superstars Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz setzen. "Ich denke, Hansi Flick hat sich sehr darauf gefreut, sein magisches Dreieck aus Musiala, Wirtz und Havertz aufzustellen", so der 62-Jährige. Die "drei unfassbaren Techniker" spielen in Flicks Planungen für 2024 laut Matthäus "eine extrem große Rolle".

Verwendete Quellen: Sky