Bundesliga Leroy Sane zu Manchester United? "Da ist gar nichts dran"

In England ist die Behauptung aufgestellt worden, Manchester United habe sich nach Leroy Sane erkundigt. Das mag vielleicht so sein, der FC Bayern wird den deutschen Nationalspieler aber nicht abgeben.

Der Grund für Salihamidzics Statement ist das Gerücht, das am Wochenende vom englischen Boulevard verbreitet worden war. Demnach hat sich Manchester United nach Sane erkundigt und möchte den deutschen Nationalspieler zurück in die Premier League holen.

"Ich glaube an ihn und es steckt viel in ihm. Er hat alles: Schnelligkeit, Technik, einen super Schuss. Das soll er einfach rausholen", so Salihamidzic. In den ersten beiden Pflichtspielen kam Sane lediglich als Joker zum Einsatz, lieferte aber immerhin ein Tor und eine Vorlage.